Dünyada aktif görevde olan en yaşlı teknik adam: Hamdi Yılmaz

TFF 1.Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü çalıştıran 74,5 yaşındaki Hamdi Yılmaz, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES'in 110 lig ve 79 ülke arasında yaptığı araştırmada aktif görev yapan en yaşlı hoca oldu. Deneyimli teknik adamın ardından 74 yaşındaki Jesualdo Ferreira sıralandı. TFF 1.Lig ise tüm ligler içinde teknik adam yaş ortalaması en yüksek lig olarak araştırmaya damga vurdu.

Premier Lig'de Roy Hodgson, Hollanda'da Dick Advocaat

Listede beş büyük lig takımlarından Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson da var. 72,86 yaş değeri ile Hodgson 4.sırada yer alırken eski Fenerbahçe teknik direktörlerinden Dick Advocaat 72,73 yaş değeri ile beşinci sırada yer aldı. Süper Lig 'de ise aktif en yaşlı isim 66 yaşındaki Fatih Terim.

TFF 1.Lig teknik adam yaş ortalaması 54,92

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES'in yaptığı araştırmada 1.6.2020 tarihi itibariyle TFF 1.Lig ekiplerinde görev alan teknik adamların yaş ortalaması 54,92 olarak gerçekleşti. Böylece araştırmada yer alan 110 lig arasında TFF 1.Lig ilk sırada yer aldı.