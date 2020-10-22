Dünyanın en büyük futbol rekabeti ‘El Clasico’ naklen D-Smart ve D-Smart GO’da

İlk olarak 1929 yılında oynanan ElClasico’da tarih boyunca birçok yıldız oyuncu boy gösterdi. Di Stefano’lardan Puskas’lara, Johan Crufff’lardan Romario’lara, Zidane’den Ronaldinho’ya ve tabii ki Ronaldo’dan Messi’ye dünya futbolunun en büyük yıldızları bu görkemli şovu yıllar boyunca daha da büyüten isimler oldu.

Kaydettiği 26 golle ElClasico tarihinin en golcü ismi olan Messi, dünya futbolunun da en iyi ismi olarak kabul edilirken, Barcelona’nın cumartesi günü en büyük kozu olacak. 26 ElClasico golünün 18’ini LaLiga maçlarında atan Messi, ilk olarak Kasım 2005’te bu sahnede boy göstermişti. Messi’nin toplam ElClasico gol sayısı, Real Madrid’in mevcut kadrosunun ElCLasico golü sayısıyla eşit. Barcelona’da rekorların sahibi Messi iken, Real Madrid cephesinde de kaptan Ramos en fazla ElClasico oynanan oyuncu olarak rekoru elinde tutuyor. Real Madrid’in sembol ismi tüm kulvarlarda oynanan ElClasico’larda 44 kez forma giyerek, Messi’nin 1 maç önünde yer alıyor. 170 kez ile İspanya Milli Takımının formasını da en çok giyen isim olan Ramos, geçtiğimiz sezon attığı gollerle Barcelona’nın hocası Koeman’ı geride bırakarak LaLiga tarihinin en golcü savunma oyuncusu ünvanını da ele geçirdi. Ramos, deneyimi ve son dönemde yaptığı skor katkısıyla Real Madrid’in en güvendiği oyuncu olacak El Clasico’da.

Modric, Courtois, Busquets, Pique, Alba, Marcelo, Varane, Griezmann, Benzema, Coutinho, Kroos gibi dünya çapında birçok yıldızı barındıran karşılaşmada, son dönem Avrupa futboluna damga vuran genç yıldız adayları da belirleyici olabilir. 17 yaşında attığı gollerle Barcelona taraftarına kendini kabul ettiren Ansu Fati, bu mücadelede Messi’nin en büyük ortağı olacak gol yollarında. Geçtiğimiz sezon ElClasico’da Real Madrid’i galibiyete taşıyan golü atan Vinicius Jr. ise Messi’den ElClasico tarihinin en genç golcüsü rekorunu da almayı başarmıştı.

ElClasico’nun ne demek olduğunu hem futbolculuk dönemlerinde hem de teknik adam olarak yaşama şansına erişen nadir isimler Koeman ile Zidane arasındaki oyunda iki tarafında çok önemli kozları olduğu aşikar.

Cumartesi saatler 17.00’yi gösterdiğinde Dünya Futbolunun en fazla yıldız barındıran karşılaşması ‘ElClasico’ heyecanı başlayacak ve LaLiga coşkusunu futbolseverlerle buluşturan D-Smart ve D-Smart Go, bu dev maçı naklen yayınlayacak. Saat 16.00’da ElClasico Özel programıyla sizleri maça hazırlarken iki takımdaki son haberler ve ElClasico tarihinin unutulmazları da programda aktarılacak. Cumartesi akşamı futbolun en iyilerini izlemek için D-Smart karşısına geçmeniz yeterli.

YAYIN PROGRAMI

CUMARTESİ

16.00 ELCLASICO ÖZEL ( CANLI ) SPOR SMART + D-SMART GO

17.00 BARCELONA – REAL MADRID ( CANLI ) SPOR SMART + D-SMART GO