Dünyanın gözü İstanbul'da! Mesut Özil...

Tarihi imza töreni

Fenerbahçe’de tarihi bir imza töreni bugün gerçekleşecek. Mesut Özil, kendisini resmen sarı-lacivertli renklere bağlayacak 3.5 yıllık imzayı Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde atacak. 15.00’da başlayacak tören dünyanın dört bir yanından takip edilecek. Yoğun bir ilgi olacağı için stat yerine Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki geniş salon istendi. Edinilen bilgilerde 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubu ve 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Reuters, AP ve AFP

Fenerbahçe’de ilk defa Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir imza töreni olacak. Koronavirüs şartlarına karşın yurtdışından haber ajanslarının akreditasyon talebi gözlerden kaçmadı. Reuters, AP ve AFP gibi ajansların toplantıdan servis yapacakları aktarıldı. Tesislerde de pandemi önlemleri alındı. Sandalyeler sosyal mesafeye uygun yerleştirilecek, dezenfektan çalışmaları tören başlayana kadar sağlanacak, içeri girişlerde ateş ölçüm işlemleri yapılacak.

Özil koleksiyonu

Fenerbahçe’nin lisanslı ürünlerini satan Fenerium’da yeni bir Mesut Özil koleksiyonu hazırlandı. Yıldız oyuncunun tişört, atkı ve şapkasından oluşan koleksiyonu web mağazası ve İstanbul mağazalarında satışa sunuldu. İlerleyen günlerde tüm Türkiye’de yer alacağı açıklandı.

Zoom’dan katılım

Pandemi sebebiyle imza töreninde taraftarlar olamayacak. Ancak 2 ay önce kulüpte hayata geçirilen ‘Mohikan Ol’ uygulaması sayesinde sarı-lacivertli taraftarlar ‘Zoom’ platformu üzerinden toplantıya katılabilecek. Mohikan Ol uygulamasından yapılan açıklamada, “İmza törenine Zoom üzerinden canlı bağlanarak interaktif katılım gerçekleştirmek için uygulamaya gir, cüzdanına 250 FBC yükle, Armalar bölümünden İmza Töreni’ni satın al, tarihi anın içinde bulunma şansı yakala” bilgisi verildi. Mesut Özil de taraftarlara çağrı yaparak, Zoom uygulamasına beklediğini belirtti.

Lisansı çıktı

Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil’in lisansı dün itibariyle çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızının resmi lisans bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından işlendi ve lisans numarasıyla TFF’nin internet sitesinde de yer aldı.

200 bin SMS 4 milyon TL

Cumartesi günü Başkan Ali Koç’un açıklamasıyla başlayan ‘MesutOl’ bağış kampanyasına geniş katılım devam ediyor. Dün itibariyle sarı-lacivertliler MesutOl için atılan SMS’lerde 200 bin barajını geçti. 4 günlük süreçte böylesine yüksek bir katılım gösterilmesiyle 4 milyon TL’lik bir maddi destek sağlandı.