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23.09.2020 - 16:41 |

Dünyanın sporu D-Smart’ta!

D-Smart dünyanın sporunu evinize getiriyor

Dünyanın sporu D-Smart’ta!
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LaLiga, Premier Lig,Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa kupaları ön eleme turu maçları ve hazırlık maçları, NBA, Formula 1, MotoGP; Almanya Kupası , İspanya Basketbol Ligi,ATP ve WTA Tenis Turnuvaları, Libertadores Kupası’nı sizlerle buluşturan D-SMART
Şimdi de ,
Bundesliga, Portekiz Ligi, Voleybol Şampiyonlar Ligi, UEFA Uluslar Ligi,NFL, NCAA ve Diamond Ligi 79.kanalda evlerinize getiriyor.

DÜNYANIN SPORU, DÜNYANIN HEYECANI D-SMART AİLE SPOR PAKETİNDE…
Üstelik 33 Lira yerine yalnızca 27,90 liraya.
Abone olanlara ilk 3 ay tüm kanallar açık ayrıca üyeliğiniz boyunca nerede olursanız olun izleyin diye D-SMART GO da hediye!

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

Dünyanın sporu D-Smart’ta

Başakşehir paylaştı | Günün idmanı
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