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02.06.2017 - 10:33 | | AA

Durant-Curry, LeBron'a 'dur' dedi!

NBA'de dev final serisi başladı.

Durant-Curry, LeBron'a 'dur' dedi!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-91 mağlup ederek serinin ilk maçını kazandı.

Oracle Arena'da Cavaliers'ı ağırlayan Warriors, ilk periyotu 35-30, devreyi 60-52, üçüncü çeyreği 93-72 önde götürdüğü mücadeleyi 113-91 kazanarak final serisinde 1-0 öne geçti.

Bu sezon play-off'larda henüz kaybetmeyerek 13'te 13 yapan ve maç boyunca sadece 4 top kaybı yaparak bu alanda önceki rekorunu üçüncü kez egale eden Warriors'ta all-star Kevin Durant 38 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla galibiyette baş rolü oynadı. Stephen Curry ise 28 sayı, 10 asist, 6 ribaunt ve 3 top çalmayla galibiyete katkı yapan diğer oyuncu oldu.

Cavaliers'ta LeBron James 28 sayı, 15 ribaunt ve 8 asist, Kyrie Irving 24 sayı, Kevin Love ise 15 sayı ve 21 ribaunt ile mücadele etse de mağlubiyeti engelleyemedi.

Mağlubiyete rağmen James, maçta birçok rekora imza attı. Play-off tarihinde 6 bin sayı barajını geçen (6 bin 23) ilk oyuncu konumuna gelen James, Reggie Miller'ı geride bırakarak play-off'larda en çok üç sayı atışı yapan oyuncular listesinde de ikinci sıraya yükseldi.

Serinin ikinci maçı, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 03.00'te oynanacak.

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