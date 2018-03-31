Düşme hattında kritik randevu

Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 4 maçtır kaybetmeyen İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, çıkışını Atiker Konyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Son iki maçını kazanan ve averajla da olsa küme düşme hattının üzerinde yer alan Osmanlıspor, milli araya moralli girmişti.

Haftaya 27 puanla 15. sırada giren mor-sarılı ekip, Atiker Konyaspor'u yenerek rakibiyle puan farkını 6'ya çıkarmaya çalışacak.

Osmanlıspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan Özer Hurmacı, Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek, Payam Sadeghian, Luiz Carlos ve Raheem Lawal'ın durumu ise maç günü belli olacak.

Atiker Konyaspor ise 24 puanla 17. sırada yer alıyor.