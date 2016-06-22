22.06.2016 - 16:36 | | BERLİN (AA)
Düsseldorf, Sercan Sararer'in sözleşmesini feshetti
Almanya İkinci Futbol Ligi'nde mücadele eden FortunaDüsseldorf'un, Türk kökenli oyuncu Sercan Sararer'in sözleşmesini feshettiği bildirildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Fortuna Düsseldorf ile Sercan Sararer'in yollarının ayrıldığı ifade edildi.
Fortuna Düsseldorf ile 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtilen açıklamada, kırmızı-beyazlı kulüp oyuncuya profesyonel ve özel hayatında başarılar diledi.
Geçen sezon Stuttgart'tan transfer olan Sercan Sararer, Fortuna Düsseldorf'ta 26 maçta forma giydi ve 3 gol attı.