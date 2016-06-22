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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Düsseldorf, Sercan Sararer'in sözleşmesini feshetti
22.06.2016 - 16:36 | | BERLİN (AA)

Düsseldorf, Sercan Sararer'in sözleşmesini feshetti

Almanya İkinci Futbol Ligi'nde mücadele eden FortunaDüsseldorf'un, Türk kökenli oyuncu Sercan Sararer'in sözleşmesini feshettiği bildirildi.

Düsseldorf, Sercan Sararer'in sözleşmesini feshetti
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, Fortuna Düsseldorf ile Sercan Sararer'in yollarının ayrıldığı ifade edildi.

Fortuna Düsseldorf ile 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtilen açıklamada, kırmızı-beyazlı kulüp oyuncuya profesyonel ve özel hayatında başarılar diledi.

Geçen sezon Stuttgart'tan transfer olan Sercan Sararer, Fortuna Düsseldorf'ta 26 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

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