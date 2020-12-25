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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı
25.12.2020 - 09:02 |

Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı

Koronavirüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Almanya 3. Lig ekibi Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan taraftarlar, seyircisiz maç için 5 euro karşılığında 72 bin bilet satın aldı.

Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı
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Pandemi salgını nedeniyle futbol büyük yara alırken kulüpler ekonomik problemleri çözmek için çeşitli yollar denemeyi sürdürüyor.

Almanya 3. Lig'inde mücadele eden Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kulüp, seyircisiz maçlar için sembolik bilet satma kararı aldı.

BİLET FİYATI 5 EURO
Dynamo Dresden taraftarı kulübün bu çağrısına büyük ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, kupada oynanan Darmstadt maçı için 72 bin 112 bilet satıldığı kaydedildi.Dynamo Dresden Kulübü sosyal medyadan taraftarlara teşekkür etti. Dynamo Dresden'in sembolik maç biletleri 5 euroya satılıyor.

Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı

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