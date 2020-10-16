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16.10.2020 - 07:00 |

Eczacıbaşı imzayı attı! Spor ile eğitim bir arada olacak

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Okyanus Koleji ile eğitim ve sporun bir arada olacağı iş birliğine imza attı.

Eczacıbaşı imzayı attı! Spor ile eğitim bir arada olacak
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Binlerce kız çocuğuna voleybolla tanışma imkanı sağlayan, dünyada kadın voleybolunun öncülüğünü yapan kulüplerden biri olan Eczacıbaşı Spor Kulübü, Okyanus Koleji ile eğitim ve sporun bir arada olacağı iş birliğine imza attı.
Okulun Kemerburgaz Kampüsü’nde düzenlenen törene; Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Eczacıbaşı SK Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı, Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı Genel Menajeri Nalan Ural, Eczacıbaşı VitrA Takım Kaptanı Simge Şebnem Aköz ve Hande Baladın, Okyanus Koleji Öğrencilerinden Eczacıbaşı SK Altyapı Oyuncusu ve U17 Milli Takım Kaptanı Pelin Eroktay katıldı.

Eczacıbaşı imzayı attı Spor ile eğitim bir arada olacak

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