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15.01.2021 - 15:11 |

Eczacıbaşı, Tijana Boskovic'in sözleşmesini uzattı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda Tijana Boskovic'in sözleşmesi uzatıldı.

Eczacıbaşı, Tijana Boskovic'in sözleşmesini uzattı
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Eczacıbaşı VitrA'dan yapılan açıklamada, pasör çaprazı olarak görev yapan Boskovic'in kontratının uzatıldığı bildirildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen turuncu-beyazlı voleybol takımının menajeri Nalan Ural, "Tijana, kulübümüze altı yıl önce Sırbistan’ın gelecek vadeden oyuncusu olarak geldi. Şimdi takımımızın kaptanı ve lideri. Ayrıca Sırp Milli Takımı’nı da Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonluklarına taşıyor. Tijana, bu başarılarına rağmen asla çalışkanlığından, kazanma isteğinden ve alçak gönüllüğünden ödün vermiyor. Sözleşmemizi yeniledik ve Tijana örnek oyuncu olmaya, bize ilham vermeye devam edeceği için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Tijana ise, "Eczacıbaşı ailesinin parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. Takıma her şeyimi vermeye devam edeceğim ve gelecekte daha büyük başarılar elde etmeye çalışacağım. İnanıyorum ki birlikte daha birçok başarıya imza atacağız. Şu anda Türkiye ve Avrupa liginde oynayacağımız maçlara odaklanmış durumdayım." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı, Tijana Boskovicin sözleşmesini uzattı

 

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