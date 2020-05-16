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16.05.2020 - 20:13 | | AA

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Chiaka Ogbogu'yu transfer etti

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, AmerikalÄ± orta oyuncu Chiaka Ogbogu'yu renklerine baÄŸladÄ±.Â

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Chiaka Ogbogu'yu transfer etti
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Yeni sezon kadro planlamasÄ±na baÅŸlayan EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, AmerikalÄ± orta oyuncu Chiaka Ogbogu'yu renklerine baÄŸladÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Amerika Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n yetenekli orta oyuncusuyla anlaÅŸtÄ±k. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n kurulumuna uygun bir Ã¶zellikte olan Chiaka'dan Ã¶nemli bir katkÄ± bekliyoruz." denildi.Â Orta oyuncu olarak gÃ¶rev yapan 188'lik Ogbogu, 1995 yÄ±lÄ±nda Amerika'nÄ±n New Jersey eyaletinde doÄŸdu.Â 

2018 yÄ±lÄ±nda Amerika Milli TakÄ±mÄ±'na katÄ±lan Ogbogu, daha Ã¶nce Il Bisonte Firenze, Chemik Police ve Imoco olley Conegliano takÄ±mlarÄ±nda oynadÄ±.

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Chiaka Ogboguyu transfer etti

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