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11.02.2021 - 22:49 | | AA

Eczacıbaşı VitrA Dörtlü Final'de!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Eczacıbaşı VitrA Dörtlü Final'de!
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.

Salon: Eczacıbaşı 

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal 

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli) 

Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Santana, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler, Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner)

Setler: 23-25, 25-18, 25-15, 23-25, 16-14

Süre: 138 dakika (31, 27, 26, 32, 22)

Eczacıbaşı VitrA Dörtlü Finalde

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