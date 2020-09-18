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HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet: 2-3
18.09.2020 - 18:51 | | İSTANBUL (AA) -

Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet: 2-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki dev maçta Fenerbahçe Opet güçlü rakibi Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet: 2-3
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasındaFenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Birinci sete Eczacıbaşı VitrA etkili ataklarla başladı. Boskovic'in  etkili oyununa Hande de smaçlarıyla katkı verdi ve ev sahibi ekip 8-4 öne geçti.  Fenerbahçe Opet, Vargas’ın köşelerden ataklarla karşılık vermesine rağmen teknik  molaya ev sahibi takım 12-9 üstün girdi. Taktik servisleri iyi kullanan ve  savunmasıyla da rakibine üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-19 kazandı.

Maçın ikinci setine konuk ekip iyi başladı ve Bianka-Mhajlovic  ikilisinin sayılarıyla 5-2 öne geçti. Eczacıbaşı VitrA, Hande ve Boskovic'in  hücumdaki iyi oyunuyla 6-6 beraberliği sağlamasına rağmen Fenerbahçe Opet, teknik  molayı 12-10 önde geçti. Oyunu bırakmayan Eczacıbaşı VitrA, 22-17 geriden gelip  bir kez daha skoru eşitledi: 22-22. Ev sahibi ekip, çekişmeli geçen seti 27-25  kazanarak 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet, üçüncü sete de iyi başladı ve teknik molaya 12-7 önde  girdi. Rakibinin basit hatalarını iyi kullanan sarı-lacivertli takım, bu seti  25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Ev sahibi ekip, dördüncü setin başında 8-3 öne geçen Fenerbahçe Opet  karşısında teknik molayı 12-11 önde geçmesini bildi. Konuk ekip, Vargas’ın smaç  sayıları sonrası seti 25-22 kazandı maçta 2-2 eşitliği sağladı.

Maç boyunca yaşanan çekişme tie-break setinde sürdü. Eczacıbaşı VitrA,  setin ilk bölümünü 8-7 önde geçtiyse de yaptığı servis hatalarının ardından  Fenerbahçe Opet, tie-break setini 16-14 aldı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

 

Salon: Eczacıbaşı 

Hakemler: Erdal Akıncı,  Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Thompson,  Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın,  Beyza Arıcı, Mirkovic (Şebnem Simge Aköz, Elif Şahin, Ogbogu, Saliha Şahin, Fatma  Yıldırım)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic,  Dicle Nur Babat,  Vargas,  Bianka Busa,  Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin, Bahar  Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Melis Yılmaz)

Setler: 25-19, 27-25, 20-25, 22-25, 14-16

Süre: 140 dakika (29, 34, 27, 30, 20)

Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet: 2-3

 

  

 

 

 

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