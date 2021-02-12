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12.02.2021 - 16:42 | | İSTANBUL (AA) -

Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, altyapısından  yetişen milli oyuncu Hande Baladın ile sözleşme yeniledi.

Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın ile sözleşme yeniledi
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki smaçör, takım menajeri  Nalan Ural'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmesini uzattı.

Anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan Nalan Ural, Hande'nin kulübün  altyapısından yetişen en değerli oyunculardan biri olduğunu belirterek, "Aynı  zamanda milli takımımızın da baş smaçörü. Onunla sözleşme yenilediğimiz için  mutluyuz. Geçmiş jenerasyonlardaki ablaları gibi kulübümüzün uzun zamandır bir  parçası olan Hande, şu anda bizimle on birinci senesini yaşıyor. İnanıyorum ki  daha birçok sene birlikte nice başarılara imza atacağız." ifadelerini  kullandı.

Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın ile sözleşme yeniledi

 

 

  

 

   

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