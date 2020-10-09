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09.10.2020 - 18:24 | | DHA

Eczacıbaşı VitrA - Karayolları: 3-1

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Karayolları'nı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA - Karayolları: 3-1
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Karayolları'nı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karayolları karşılaşmaya hızlı başlamasına rağmen genç pasör Elif'in pas dağılımıyla kontrolü ele geçiren Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya Hande'nin hücumuyla 12-7 önde girdi ve seti 25-18 kazandı. Başa baş giden ikinci sette konuk ekip seti 25-21 önde bitirdi. Karayolları, üçüncü sete de hızlı giriş yaptı ancak turuncu beyazlılar kritik yerlerdeki bloklarıyla öne geçmeyi başardı ve kaptan Boskovic'in atağıyla seti 25-23 aldı.

Dördüncü sete 8-0'lık seriyle başlayan Eczacıbaşı VitrA, bu kez rakibine şans tanımadı ve maçı 3-1 sonlandırdı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Tijana Boskovic oldu. Eczacıbaşı VitrA, ligin 9'uncu haftasında 13 Ekim Salı günü Aydın B.Ş.B.'ye konuk olacak.

Eczacıbaşı VitrA - Karayolları: 3-1

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Ebru Kaya, Recep Karakoç.

ECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Hande, Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L), Thompson, Mirkovic.

KARAYOLLARI: Havili, Ezgi, Ayçin, Tutku, Tuğçe, Gerasymova, Gülçin (L), Abbott, Selis, Kübra.

SETLER: 3-1 (25-18, 21-25, 26-24, 25-10)

SÜRE: 103 dakika (26,26,31,20)

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