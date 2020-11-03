03.11.2020 - 16:49 | | İSTANBUL (AA) -
Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı VitrA: Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Mirkovic, Yasemin Güveli, Boskovic (Simge Aköz, Hande Baladın)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Ceren Domaç, Gorrel, Matchem, Merve Çepni (Dilek Kınık, Boskovic, Arzum Tezcan, Ikic, Sabriye Dikmen)
Setler: 25-10, 25-12, 25-14
Süre: 68 dakika (21, 25, 22)