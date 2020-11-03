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HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0
03.11.2020 - 16:49 | | İSTANBUL (AA) -

Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0
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Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı VitrA: Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Mirkovic, Yasemin Güveli, Boskovic (Simge Aköz, Hande Baladın)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Ceren Domaç, Gorrel, Matchem, Merve Çepni (Dilek Kınık, Boskovic, Arzum Tezcan, Ikic, Sabriye Dikmen)

Setler: 25-10, 25-12, 25-14

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)

Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0

 

 

 

Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
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