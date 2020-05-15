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15.05.2020 - 15:43 | | Ä°STANBUL (AA) -Â

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, pasör Carli Lloyd ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, pasÃ¶r Carli Lloyd ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, pasör Carli Lloyd ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
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KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "ABD Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli oyuncularÄ±ndan biri olan Carli Lloyd'la yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rdÄ±k. TakÄ±mÄ±mÄ±za vermiÅŸ olduÄŸu katkÄ±lardan dolayÄ± kendisine teÅŸekkÃ¼r eder, kariyerinde saÄŸlÄ±k ve baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezon baÅŸÄ±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA'ya transfer olan Lloyd, turuncu- beyazlÄ± formayla 2019 Spor Toto Åžampiyonlar KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu ve 2019 FIVB DÃ¼nya KulÃ¼pler ÅžampiyonasÄ± ikinciliÄŸi yaÅŸadÄ±.

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