MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA - PTT: 3-0
29.09.2020 - 23:21 |

Eczacıbaşı VitrA - PTT: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA - PTT: 3-0
ABONE OL

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı 

Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim 

Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım (Melisa Memiş, Saliha Şahin, Merve Atlıer) 

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Su Zent, Semra Özer, Merve Tanyel) 

Setler: 25-11, 25-15, 25-18 

Süre: 65 dakika (19, 24, 22)

Eczacıbaşı VitrA - PTT: 3-0

Gökhan İnler, Adana Demirspor ile anlaştı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ampute futbol takımı ve siyasetçiler yeşil sahada buluştu
    Ampute futbol takımı ve siyasetçiler yeşil sahada buluştu
  2. Buğra Çağıran: "Şampiyonluk yolu büyük bir okyanusu geçmek gibi"
    Buğra Çağıran: "Şampiyonluk yolu büyük bir okyanusu geçmek gibi"
  3. Iago Aspas: "Emre Mor bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor"
    Iago Aspas: "Emre Mor bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor"
  4. Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı!
    Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı!
  5. Transfer haberleri | Slimani bombası! Bonservissiz transfer olacak...
    Transfer haberleri | Slimani bombası! Bonservissiz transfer olacak...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı!

Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı!

Son dakika | Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktı!

Son dakika | Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktı!

Transfer haberleri | Beşiktaş, Valentin Rosier ile prensipte anlaştı!

Transfer haberleri | Beşiktaş, Valentin Rosier ile prensipte anlaştı!

Sıradaki Haber