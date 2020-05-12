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HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA: "Sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız"
12.05.2020 - 13:50 | |   İSTANBUL (AA) -

Eczacıbaşı VitrA: "Sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız"

Eczacıbaşı Spor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle voleybolda liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi ve 2019-2020 sezonunun sona ermesiyle ilgili bir mesaj paylaştı.

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Kulübün, sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarından görüntüler yer alırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Dostlarımız, sezonu bu şekilde sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandık, Dünya İkincisi olarak gururlandık; Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanırken o heyecanı hep birlikte yaşadık. Daha da fazla birlikte olmak isterdik, maalesef olamadık. Ancak merak etmeyin, sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız. O gün gelene kadar lütfen kendinize ve çevrenizdekilere iyi bakın. Bizleri sonuna kadar destekleyen büyük voleybol ailesine ve taraftar grubumuz Tigers'a sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçle ilgili de bilgilendirme yapacağımızı belirtiriz."

Eczacıbaşı VitrA'dan duygusal mesaj
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