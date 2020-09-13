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13.09.2020 - 01:22 |

Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt: 3-1

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt: 3-1
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftası bir maç dışında tamamlandı. 

Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği ilk haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle: 

PTT-Kuzeyboru: 2-3 

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş: 3-0 

Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt: 3-1 

Çan Gençlik Kale Spor-İlbank: 3-1 

Karayolları-VakıfBank: 0-3 

Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt: 3-1

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