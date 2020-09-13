13.09.2020 - 01:22 |
Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt: 3-1
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 yendi.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftası bir maç dışında tamamlandı.
Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği ilk haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
PTT-Kuzeyboru: 2-3
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş: 3-0
Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt: 3-1
Çan Gençlik Kale Spor-İlbank: 3-1
Karayolları-VakıfBank: 0-3
Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0