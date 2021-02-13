Eczacıbaşı VitrA'da Beyza Arıcı'nın sözleşmesi uzatıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, son dört sezonda Eczacıbaşı VitrA ile birçok başarıya imza atan milli oyuncunun turuncu-beyazlı formayı giymeye devam edeceği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen 26 yaşındaki voleybolcu, sözleşme uzatmasıyla ilgili, "Dört yıldır bünyesinde bulunduğum, artık ikinci ailem olan kulübümle devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Takımım için en iyisini yapmaya devam edeceğim, umarım şampiyonluk ve başarılarla dolu yıllarımız olur." ifadelerini kullandı.

Kulüp takımlarında Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor'da oynayan Beyza, 2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA'nın formasını giyiyor.





