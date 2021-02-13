MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA'da Beyza Arıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
13.02.2021 - 17:21 |

Eczacıbaşı VitrA'da Beyza Arıcı'nın sözleşmesi uzatıldı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Beyza Arıcı'nın sözleşmesi yenilendi.

Eczacıbaşı VitrA'da Beyza Arıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, son dört sezonda Eczacıbaşı VitrA ile birçok başarıya imza atan milli oyuncunun turuncu-beyazlı formayı giymeye devam edeceği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen 26 yaşındaki voleybolcu, sözleşme uzatmasıyla ilgili, "Dört yıldır bünyesinde bulunduğum, artık ikinci ailem olan kulübümle devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Takımım için en iyisini yapmaya devam edeceğim, umarım şampiyonluk ve başarılarla dolu yıllarımız olur." ifadelerini kullandı.

Kulüp takımlarında Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor'da oynayan Beyza, 2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA'nın formasını giyiyor.

 

Eczacıbaşı VitrAda Beyza Arıcının sözleşmesi uzatıldı


Dan Petrescu: Gol atmak için her şeyi yaptık
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Milli güreşçi Taha Akgül, spor müşavirliğine atandı
    Milli güreşçi Taha Akgül, spor müşavirliğine atandı
  2. Fenerbahçe Öznur Kablo farklı kazandı
    Fenerbahçe Öznur Kablo farklı kazandı
  3. Beyza Arıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
    Beyza Arıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
  4. G.Saray, BOTAŞ'ı rahat geçti
    G.Saray, BOTAŞ'ı rahat geçti
  5. 'Önümüzdeki haftalara bakacağız'
    'Önümüzdeki haftalara bakacağız'
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Recep Uçar: Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz

Recep Uçar: Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz

CANLI ANLATIM - Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

CANLI ANLATIM - Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Takımın mücadelesi, isteği, kulübede beni heyecanlandırdı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Takımın mücadelesi, isteği, kulübede beni heyecanlandırdı

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 - İstanbulspor: 1

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 - İstanbulspor: 1

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet