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HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın sakatlandı
18.02.2020 - 22:41 | | İSTANBUL (DHA)

Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın sakatlandı

Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi A Grubunun 6ncı ve son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodzu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakada sakatlık geçiren Hande Baladın ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapıldı.

Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın sakatlığının ardından yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

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