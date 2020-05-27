Eczacıbaşı VitrA'da Newcombe'ye veda

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, 32 yaşındaki ABD'li smaçör Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada; 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında kadrosuna kattığı 1.88 metre boyundaki Sonja Newcombe'ye teşekkür etti. Açıklamada, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz" denildi.