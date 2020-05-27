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27.05.2020 - 13:26 | | İSTANBUL, (DHA) -

Eczacıbaşı VitrA'da Newcombe'ye veda

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi, Sonja Newcombe ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eczacıbaşı VitrA'da Newcombe'ye veda
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Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, 32 yaşındaki ABD'li smaçör Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada; 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında kadrosuna kattığı 1.88 metre boyundaki Sonja Newcombe'ye teşekkür etti. Açıklamada, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz" denildi.

 

 

 

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