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31.01.2021 - 07:00 |

Eczacıbaşı Vitra'dan müthiş dönüş!

Derbiye iyi başlayamayan ve setlerde 2-0 geriye düşen Eczacıbaşı Vitra uykudan geç uyandı. Boskovic’in hücumlarıyla maça tutunan ev sahibi salondan 3-2’lik skorla galip ayrılmayı bildi. Turuncu-beyazlıların Sırp yıldızı 40 sayıyla tamamladığı müsabakada galibiyetin mimarı oldu

Eczacıbaşı Vitra'dan müthiş dönüş!
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Misli.com Sultanlar Ligi 26. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, güçlü rakibi Galatasaray HDI Sigorta karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı, 2-0 geri düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Birinci sete hızlı başlayan Eczacı’nın farkı açmasına izin vermeyen sarı-kırmızlılılar, teknik molaya 12-9 önde girdi.
Cim-Bom çekişmeli geçen seti 25-23 kazandı. İkinci sette de kontrolü elinde tutan konuk ekip bu seti de 25-19 alarak durumu 2-0’a taşıdı.
Eczacıbaşı uykudan üçüncü sette uyandı. 8-2’lik seriyle sete başlayan ev sahibi, Boskovic’in hücumlarıyla rakibinin farkı eritmesine engel oldu. Teknik molaya 12-6 önde giren turuncu-beyazlılar seti 25-20 galip kapatarak geri dönüşün ilk adımını attı.

Ogbogu’nun blokları
Derbide dördüncü set nefesleri kesti. Galatasaray ilk oyunlarda farkı açsa da Boskovic ve Ogbogu’nun etkili oyunuyla maçta kalan Eczacıbaşı seti 29-27’lik skorla aldı ve mücadeleyi tie-break setine uzattı.
Önemli bir geri dönüşe imza atan turuncu-beyazlılar final setinde rakibinin üstünlüğü ele almasına izin vermedi. Saha değişimine 8-5 önde giren taraf Eczacıbaşı VitrA oldu.
Başa baş geçen mücadelede ev sahibi seti 16-14, maçı da 3-0 kazandı. Derbinin en skorer ismi 40 sayıyla Tijana Boskovic olurken, turuncu-beyazlıların yaptığı 14 bloğun 8’i Ogbogu’dan geldi.

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