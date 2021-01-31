Eczacıbaşı Vitra'dan müthiş dönüş!

Misli.com Sultanlar Ligi 26. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, güçlü rakibi Galatasaray HDI Sigorta karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı, 2-0 geri düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Birinci sete hızlı başlayan Eczacı’nın farkı açmasına izin vermeyen sarı-kırmızlılılar, teknik molaya 12-9 önde girdi.

Cim-Bom çekişmeli geçen seti 25-23 kazandı. İkinci sette de kontrolü elinde tutan konuk ekip bu seti de 25-19 alarak durumu 2-0’a taşıdı.

Eczacıbaşı uykudan üçüncü sette uyandı. 8-2’lik seriyle sete başlayan ev sahibi, Boskovic’in hücumlarıyla rakibinin farkı eritmesine engel oldu. Teknik molaya 12-6 önde giren turuncu-beyazlılar seti 25-20 galip kapatarak geri dönüşün ilk adımını attı.



Ogbogu’nun blokları

Derbide dördüncü set nefesleri kesti. Galatasaray ilk oyunlarda farkı açsa da Boskovic ve Ogbogu’nun etkili oyunuyla maçta kalan Eczacıbaşı seti 29-27’lik skorla aldı ve mücadeleyi tie-break setine uzattı.

Önemli bir geri dönüşe imza atan turuncu-beyazlılar final setinde rakibinin üstünlüğü ele almasına izin vermedi. Saha değişimine 8-5 önde giren taraf Eczacıbaşı VitrA oldu.

Başa baş geçen mücadelede ev sahibi seti 16-14, maçı da 3-0 kazandı. Derbinin en skorer ismi 40 sayıyla Tijana Boskovic olurken, turuncu-beyazlıların yaptığı 14 bloğun 8’i Ogbogu’dan geldi.