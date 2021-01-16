MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Fenerbahçe
16.01.2021 - 10:31 | | İSTANBUL (İHA)

Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Fenerbahçe

Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçında Fenerbahçe Opet’e derbi mücadelesinde konuk olacak.

Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Fenerbahçe
ABONE OL

Misli.com Sultanlar Ligi 18. Hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet deplasmanına gidiyor. Derbi hazırlıklarını sürdüren turuncu-beyazlılar, günü tek idmanla tamamlayacak. Güçlü bir takıma karşı sahada olacaklarını söyleyen kaptan Simge Aköz, “Fenerbahçe ligin iddialı takımlarından biri. Zorlu bir programımız var ve yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Konsantre bir şekilde derbiye hazırlanıyoruz. Voleybol severlere güzel ve heyecanlı bir maç izleteceğimizi düşünüyorum” dedi.

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA derbisi 17 Ocak Pazar günü, saat 17.00’de, Burhan Felek Salonu’nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Eczacıbaşı VitrAnın rakibi Fenerbahçe


Ronaldinho ve Vagner Love'dan ayak voleybolu

    Barcelona ve Real Madrid'in rakipleri üçüncü lig takımları oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. G.Saray derbi kazanmakta zorlanıyor
      G.Saray derbi kazanmakta zorlanıyor
    2. İngiltere futbolunun tarihine geçen golcü
      İngiltere futbolunun tarihine geçen golcü
    3. Cedi Osman geceye damga vurdu!
      Cedi Osman geceye damga vurdu!
    4. Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı
      Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı
    5. Muslera'dan Terim'e derbi talebi
      Muslera'dan Terim'e derbi talebi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dolmabahçe’de 1 milyar 380 milyon TL’lik derbi

    Dolmabahçe’de 1 milyar 380 milyon TL’lik derbi

    Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Fenerbahçe

    Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Fenerbahçe

    Vitor Pereira: Türk kulüplerinde vizyon yok!

    Vitor Pereira: Türk kulüplerinde vizyon yok!

    Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağı kalktı

    Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağı kalktı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet