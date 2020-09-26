26.09.2020 - 19:49 |
Eddie Newton: "1-2 transferimiz daha olabilir"
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton transfer açıklamasında bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Newton'un sözleri;
"Hem yeni transferlerden hem de takımın genelinden daha iyi bir performans bekliyorum. Diabate'nin transferinden çok mutluyum. Ancak yorgunluğu dolayısıyla bugün kadroya almadık."
"1-2 transferimiz daha olabilir"
"Doğru isimleri getirmek için çalışıyoruz. Belki 1-2 transferimiz daha olabilir."