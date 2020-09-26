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26.09.2020 - 19:49 |

Eddie Newton: "1-2 transferimiz daha olabilir"

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton transfer açıklamasında bulundu.

Eddie Newton: "1-2 transferimiz daha olabilir"
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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Newton'un sözleri;

"Hem yeni transferlerden hem de takımın genelinden daha iyi bir performans bekliyorum. Diabate'nin transferinden çok mutluyum. Ancak yorgunluğu dolayısıyla bugün kadroya almadık."

"1-2 transferimiz daha olabilir"
"Doğru isimleri getirmek için çalışıyoruz. Belki 1-2 transferimiz daha olabilir."

 

Eddie Newton: 1-2 transferimiz daha olabilir

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