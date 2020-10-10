Eddie Newton: "Aleyhimize verilen kararlardan bıktık, usandık"

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçında Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu.

"Kulüp olarak artık aleyhimize alınan kararlardan bıktık ve usandık. Yöneticilerimizle, oyuncularımızla, başkanımızla konuştuğumuzda bir şey yapmamız gerektiğine karar verdik. Umuyorum bu mesaj yerine ulaşmıştır ve bıktığımız, usandığımız anlaşılmıştır."