Eddie Newton beklediği fırsatı Trabzonspor'da buldu!

Chelsea’de Roberto Di Matteo, Hiddink ve Lampard gibi önemli isimlerin yardımcılığını yapan, Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşayan ve Zeliha Newton ile evli olan İngiliz teknik adam, A takım teknik direktörlüğünde ilk deneyimini Türkiye Kupası’nı kaldırdığı Trabzonspor’da yaşayacak

Trabzonspor’da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton, kariyeri boyunca beklediği fırsatı, bordo-mavili ekipte yakaladı. Ocak ayında Hüseyin Çimşir’in teknik ekibinde antrenör olarak göreve başlayan 48 yaşındaki futbol adamı, 2020-2021 sezonu için kendisine verilen görevle böylece ilk kez bir A takımın başında bir numaralı isim olarak görev yapacak.



Eddie Newton, West Bromwich döneminin ardından Chelsea’de dört yıl boyunca yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Londra ekibinde Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Frank Lampard gibi önemli teknik adamlarla çalıştı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Federasyon Kupası zaferi gibi önemli başarıları eklediği CV’si göz alıcı bir hale gelmesine karşın, yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe bir türlü terfi edemedi.



Müslüman oldu

Newton bu durumu, fırsat eşitsizliğine de dikkat çekerek dile getirdiği, “Teknik direktör olarak bazı görevlere başvurmuştum ama daha sonra CV’mi göndermeyi bıraktım çünkü bakılmadığını biliyordum. Bakıldığında benim CV’min birçoğundan daha güçlü olduğunu biliyordum, emeğimin karşılığını alamadım” sözleriyle durumu ortaya koydu.

Yaşananlar nedeniyle kendisi açısından ülkesinde bir gelecek göremeyen Eddie Newton, böylece Türkiye’ye gelmeyi kabul etti. Zeliha Newton ile evli olan ve İslamiyet’i seçerek Müslüman olan İngiliz teknik adam bu yüzden yabancı olmadığı ülkede yıllardır beklediği fırsatı da bulmuş oldu.

Eddie Newton, 2008’de The Guardian’a verdiği röportajda, Müslüman olmasıyla ilgili, “İslamiyet, bir aile babası olarak her şeye daha çok odaklanmamı sağladı. Hayatımı düzenlememe yardımcı oldu. İslamiyet, ne kadar şanslı olduğumu anlamama yardım ediyor” ifadelerini kullanmasıyla da dikkat çekti.

Chelsea’den tebrik geldi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine getirilen İngiliz Eddie Newton için tebrik mesajı yayımladı. Londra merkezli kulüp, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlük yapan Newton için resmi hesaplarından “Trabzonspor’da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton’u tebrik ederiz. İyi şanslar” şeklinde paylaşımda bulundu.

Şota’dan beri ilk

Eddie Newton, Trabzonspor’da teknik direktörlüğe getirilen toplamda 12., 2015’teki Şota Arveladze’nin ardından da ilk yabancı çalıştırıcı oldu. Bordo-mavililerde daha önce yabancı teknik adam olarak Jürgen Sundermann, Werner Biskup, Urbain Braems, George Leekens, Gordon Milne, Jürgen Wähling, Peter Briegel, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos ve Vahid Halilhodzic gibi isimler görev yapmıştı. Newton, Milne’in ardından Trabzonspor’un başına geçen ikinci İngiliz unvanına da sahip oldu.

Ayağını yorganına göre uzatıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo-mavili kulüpte görev almadan önce SporLig Dergisi’ne yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kulüplerin ayağını yorganına göre uzatmasını söyleyen Eddie Newton, “Kendilerine hedef koyarken basamakları yavaş yavaş çıkmalı. O takımın ya da o kulübün kapasitesine uygun bir plan olmalı bu. Ona göre takım içinde bir operasyon yapıp uzun vadeli bir hedef koymam lazım. Evet belki bir gün Avrupa Ligi’ne veya daha sonrası için Şampiyonlar Ligi’ne katılabilirsin ama bizden örnek verirsek hiçbir zaman Chelsea, Liverpool veya Manchester United gibi hareket etmeye çalışmamam lazım. Ben kendimi o takımlarla kıyaslayıp, onlar gibi davranarak başarılı olamam” dedi.

Kupa canavarı

Futbolculuğu döneminde Federasyon Kupası, Lig Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa; antrenörlüğünde Şampiyonlar Ligi ve Federasyon kupası zaferleri elde eden 48 yaşındaki Eddie Newton, ayağının tozuyla Trabzonspor’da Türkiye Kupası’nı da havaya kaldırdı.

Taraftar heyecanı

Trabzonspor taraftarı Newton’u ayrıca heyecanlandıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerinde en fanatik tribün atmosferinin önüne çıkmaya hazırlanan teknik adam, önümüzdeki sezon seyircili maçlara izin verilmesi durumunda kendisi açısından önemli bir tecrübe yaşayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmalarının ardından kentte meydana gelen görüntüleri yorumlayan İngiliz çalıştırıcı, “Sabahın erken saatlerine kadar dışarda olan, meşaleler yakan taraftarların fotoğraflarını gördüm. Sanki şehir yanıyor gibi görünüyordu” şeklindeki ifadeleriyle bu konudaki heyecanını ortaya koydu.

Yankı uyandırdı

Hem futbolcu hem de antrenör olarak tüm kariyerini ülkesinde geçiren Newton’un ilk kez yurt dışına adım atarak Trabzonspor’un başına geçmesi Ada’da geniş yankı uyandırdı. BBC, Daily Mail ve The Guardian gibi Britanya’nın önde gelen yayın organları, deneyimli ismin bordo-mavili ekibi teknik direktörü olmasını özel haberlerle okuyucularına duyurdu. Reuters haber ajansı da konuyla ilgili gelişmelere, abonelerine geçtiği haberinde yer verdi.

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