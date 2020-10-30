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HaberlerTrabzonspor Haberleri Eddie Newton: "Hata yaptık ve cezasını çektik"
30.10.2020 - 22:29 |

Eddie Newton: "Hata yaptık ve cezasını çektik"

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu.

Eddie Newton: "Hata yaptık ve cezasını çektik"
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Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu.

"Cezasını çektik"
"4 büyük hata yaptık. Cezasını çektik. Bu kadar basit."

"Henüz sezonun başındayız"
"Başarı ve başarısızlık sezon sonu değerlendirilir. Şu anda sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Bunları düzeltmek zorundayız."

İstifa cevabı
"İstifa eleştirilerini anlıyorum ama mücadeleden kaçan biri değilim, sonuna kadar mücadele edeceğim"

Eddie Newton: Hata yaptık ve cezasını çektik

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