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13.09.2020 - 22:33 |

Eddie Newton: "Penaltı çok ağır karar"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu.

Eddie Newton: "Penaltı çok ağır karar"
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu.

"Oyun planınızı tabii ki etkiler kırmızı kart. Bu tip kararlar oyunu her zaman etkiler. Penaltının çok ağır karar olduğunu düşünüyorum. Hem penaltı veriyorsunuz hem kırmızı kart veriyorsunuz, iki kere cezalandırıyorsunuz bir takımı, çok basit bir karardı."

"İkinci yarıda bir planımız vardı. Arkadaşlarımızla konuşmuştuk ama sonrasında gelen penaltı ve kırmızı kart nedeniyle planımızı uygulamakta zorlandık."

Sörhoth adına ben konuşamam. Kendisini çok isteyen takımlar var. Mourinho'nun onun hakkında söyledikleri hakkında yorum yapamam. Kulübümüz kendi yararları doğrultusunda hareket edecektir. 

 

Eddie Newton: Penaltı çok ağır karar

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