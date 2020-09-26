Eddie Newton'dan ikinci yarı itirafı!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDAN GAYET MEMNUNUM"

Takımdan gayet memnunum. İlk yarıdaki performansımız gayet iyi. İkinci yarı oyunun sonlarına doğru yorgunluk etkisiyle biraz performansımız düştü ama oyuna dahil olan arkadaşlarımız enerji kattı. Takımın genel performansından çok mutluyum.

"FARKLI BİR SİSTEME ALIŞMAK KOLAY DEĞİL"

Her geçen hafta oynamak istediğimiz sistemi daha iyi ortaya koydu. Geçen seneden farklı bir sistemle oynuyoruz. Alışmak kolay değil ama her hafta daha iyiye gidiyoruz.

"TAKIMIMIZ ANTRENMAN VE ÇALIŞMALARDAN ZEVK ALIYOR"

Takımımız antrenmanlar ve çalışmalardan zevk alıyor. Dolayısıyla futboldan da zevk alıyor. Doğru yoldayız. Çok daha iyiye doğru gideceğimizi düşünüyorum.

Newton, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında istedikleri sonucu aldıklarını belirterek, "Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk. Topu iyi çevirdik, rakip yarı alanına iyi gittik. İkinci yarı işler biraz daha zor oldu. Değişiklikler sonrası oyuna giren Sefa (Kınalı), Plaza, Ahmet Canbaz, bize büyük enerji kattılar. Takıma gayet iyi yardımcı oldular." dedi.

ABDULKADİR PARMAK AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ikinci yarısında kasık bölgesinden sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın durumunun netleşmesi için 48 saat beklenmesi gerektiğini ifade eden Newton, "Henüz taze, yeni sakatlık. Sağlık ekibiyle gerekli değerlendirmelerden sonra net açıklama yapabiliriz." şeklinde konuştu.

İngiliz teknik adam, karşılaşmada 2 gol atan Afobe'nin takımdan ayrılan Sörloth ile kıyaslanmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bence karşılaştırmaların bir an önce bitmesi gerekir. Farklı tarzda kişiler. Afobe'nin Sörloth'tan çok daha farklı bir tarzı var. İlk maç onun için gerçekten zordu. Aramıza yeni katılmıştı, 48 saat sonra maç oynamak zorunda kaldı. Çok kolay değildi ancak bugünkü maçta daha adapte olduğunu, arkadaşlarını daha çok tanıdığını görebiliyoruz. Sörloth, harika bir sezon geçirdi. Sezonda 30 gol çok kolay bir şey değil. Bu sezon Afobe'den beklentimiz takıma yardımcı olması. Takıma yardımcı olması için pozisyonu itibarıyla gol atması gerekir. Takıma yardımcı oluyorsa, bize göre işini yapmıştır demektir."

Lewis Baker Trabzonspor'da!