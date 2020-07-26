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HaberlerTrabzonspor Haberleri Eddie Newton'dan Uğurcan Çakır'a dev övgü!
26.07.2020 - 02:42 | | DHA

Eddie Newton'dan Uğurcan Çakır'a dev övgü!

Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Sorumlu Eddie Newton, Uğurcan Çakır'ın performansını övdü.

Eddie Newton'dan Uğurcan Çakır'a dev övgü!
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Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilerek bir alt lige düştü. Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton, maçta önemli kurtarışlar yapan Uğurcan'ı överek, "Harika, inanılmaz bir performans gösterdi. Çok zorlu topları kurtardı" dedi.

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton, şunları söyledi; "Açıkçası ilk yarı iyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Devre arasında sistem değişikliği yaptık. İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyerek maçı kazandık."

İlk yarıda Hes Kablo Kayserispor'un atağında çizgiden Uğurcan'ın çıkardığı pozisyona değinen Newton, "Benim olduğum açıdan pozisyonu gördüğümü söyleyemem. Ancak burada Uğurcan'ın performansına değinmek istiyorum. Harika ve inanılmaz bir performans gösterdi. Çok zorlu topları kurtardı" ifadelerini kullandı.

Eddie Newtondan Uğurcan Çakıra dev övgü

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