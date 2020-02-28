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28.02.2020 - 01:10 | | AA

Edin Visca, Avrupa'daki 12. golünü attÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon takÄ±mÄ±nÄ± uzatma devreleri sonunda 4-1 yenerek, tur atladÄ±. Lizbon aÄŸlarÄ±nÄ± iki kez sarsan Visca, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarÄ±ndaki gol sayÄ±sÄ±nÄ± da 12'ye yÃ¼kseltti.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 3-1 kaybettiÄŸi maÃ§Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±nda konuk ettiÄŸi Portekiz'in Sporting Lizbon takÄ±mÄ±nÄ± uzatma devreleri sonunda 4-1 yenerek, tur atladÄ±.

Portekiz'de oynanan ilk maÃ§Ä± 3-1 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda konuk ettiÄŸi Sporting Lizbon'u Martin Skrtel, Danijel Aleksic ve Edin Visca (2)'nÄ±n golleriyle maÄŸlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde adÄ±nÄ± son 16 takÄ±m arasÄ±na yazdÄ±rdÄ±.

Edin Visca, Avrupa'daki 12. golÃ¼nÃ¼ attÄ±Â 

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Sporting Lizbon karÅŸÄ±sÄ±nda umutlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren golÃ¼, 90 1. dakikada atan Edin Visca, Ä°stanbul ekibine turu getiren golÃ¼ de 119. dakikada penaltÄ±dan atmayÄ± baÅŸardÄ±.

Sporting Lizbon aÄŸlarÄ±nÄ± iki kez sarsan Visca, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarÄ±ndaki gol sayÄ±sÄ±nÄ± da 12'ye yÃ¼kseltti.Â 

Bosna Hersekli oyuncu, Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Avrupa kupalarÄ±ndaki en golcÃ¼ oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Edin Visca, Avrupadaki 12. golÃ¼nÃ¼ attÄ±

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