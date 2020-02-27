Edin Visca: "Bu kulüple tarih yazdık"

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran Başakşehir'de Edin Visca açıklamalarda bulundu

"Büyük bir takım gibi oynadık"

"Büyük bir sonuç aldık. Başakşehir için, Türkiye için… Bugün 120 dakika topa sahip olduk, çok pozisyon bulduk. Büyük bir takım gibi oynadık. Burası benim evim. 9 senedir buradayım. Burada tarih yazmak istiyorum. Hem ligde hem Avrupa’da…"

"Penaltıyı atacağıma inandım"

"Başkana, çalışanlara, güvenliklere herkes bu sonucu hak ediyorlar. Bu galibiyeti herkes için, Başakşehir kulübü için kazandık. Her gol önemli. Penaltıyı atacağıma inandım. Çünkü hak ediyoruz.

"Bu kulüple tarih yazdık"

"Bu kulüple tarih yazdık. Türkiye için puan kazandık. Burada durmayacağız, devam edeceğiz. İyi bir takımız, güçlüyüz. Bugün dinleneceğiz, pazartesi önemli bir maç var."