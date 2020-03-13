Edin Visca: "Gerçekten korkmuyorum"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag karşısında Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, çeyrek finale çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve turuncu-lacivertli ekibin 1-0 kazandığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Visca, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazandık, avantajlıyız. Güzel bir maç oldu. Herkese teşekkür etmek lazım. Deplasmanda da savaşacağız. İnşallah çeyrek finalde stat daha dolu olacak. İnşallah çeyrek finale çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Edin Visca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili gelen bir soruya, "Ben bunu hiç düşünmüyorum. Türkiye'deki herkese çok inanıyorum. İnşallah burada ciddi bir şey olmayacak. Ben de iyi hissediyorum. Gerçekten korkmuyorum." şeklinde konuştu.

Turuncu-lacivertli takımın kaptanı, Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları mücadeleyle ilgili ise "Zor bir maç. Trabzonspor da bu sene iyi gidiyor. Biz de iyi gidiyoruz. İyi bir maç, derbi gibi olacak. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Pazar da öyle bir maç olacak. Zor bir maç ama biz de iyi bir takımız. Oraya 3 puan için gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.