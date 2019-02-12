Edin Visca: Şampiyonluğu kucaklamaya hazırız

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Başakşehir’in yıldız futbolcusu Edin Visca, Boşnak basınına bir röportaj verdi. Sezon değerlendirmesi yapan oyuncu, ligdeki rakiplerinden şampiyonluk ile ilgili düşüncelerine; takıma yeni katılan Robinho’dan, teknik direktör Avcı ile ilgili görüşlerine kadar bir çok konuda görüşlerini dile getirdi.

Edin Visca “Sezonun ilk yarısı çok iyi futbol oynadık ve rakiplerle puan farkını açtık. Çok iyi savunma yaptık ne var ki hücum olarak daha iyi bir hale gelmemiz gerekiyordu. Kalitemizi, gücümüzü, takım ruhunu ve kazanma mentalitemizi ortaya koyduk” dedi.

‘İkinci yarılar hep daha zordur’

Boşnak futbolcu şöyle devam etti: “Şimdi önümüzde sezonun ikinci bölümü var. Liglerin ikinci yarısı her zaman daha zor olmuştur. Son iki sezonda şampiyonluğu sezonun son maçlarında kaçırdık. Dolayısıyla şimdi daha tecrübeliyiz. Bence sezon sonunda şampiyonluğu kucaklamaya hazırız”.

‘Robinho yıldız, katkısı olacak’

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Brezilyalı forveti de yorumlayan Edin Visca “Bu takım uzun süredir bir arada oynuyor. Yıllardır alışık olduğumuz, artık oturmuş bir sistemimiz var. Robinho yıldız bir futbolcu bundan şüphe yok. Aynı zamanda sezonun ilk yarısında da Sivasspor formasıyla iyi oynadı. Bu seviyede bir Robinho’nun şüphesiz büyük katkısı olacaktır” diye konuştu.

Rakipleri masaya yatırdı

Süper Lig’deki sıralamada kendilerini takip eden takımları da yorumlayan Visca “Galatasaray ve Trabzonspor belli bir geleneği ve taraftarları olan büyük kulüpler. Kasımpaşa iyi futbol oynuyor. Malatyaspor da kadrosuna kattığı iyi futbolcularla tutkusunu ortaya koydu. Yarışın geri kalanı için kimler kalacak takımların ortaya koyduğu performans bunu belirleyecek” ifadelerini kullandı.

‘Avcı olağanüstü bir teknik adam’

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili de açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu “Başakşehir sürekli gelişen, her yıl ilerleyen bir kulüp. Olağanüstü bir teknik direktörümüz var. Şampiyonluğu hak ettiğimizi ve kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.