Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Edin Visca'ya sürpriz talip!
19.05.2020 - 09:19 | | FANATİK

Edin Visca'ya sürpriz talip!

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca yine transferin gözdesi olacak gibi...

ABONE OL

Geçtiğimiz günler Fenerbahçe ile adı geçen Edin Visca'nın talipleri artıyor. Her sezon gösterdiği istikrarlı performansla başta 4 büyüklerin radarına giren ve son dönemde ismi Avrupa ekipleri ile anılan 30 yaşındaki oyuncu için bu kez İngiliz takımlarının istekli olduğu öğrenildi.

Bu nedenle liglerin tamamlanmasının ardından Visca için Başakşehir cephesinde sıcak gelişmeler yaşanabilir

Fenerbahçe ile adı geçen Boşnak yıldız için Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi. Gümüşdağ, Fenerbahçe'den teklif olmadığını açıkladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şansal Büyüka: Ne alan var, ne satan...

Edin Viscaya sürpriz talip

Edin Viscaya sürpriz talip

Ceyhun Fersoy'dan Aykut Kocaman yorumu: Devam edilmeliydi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bursaspor, Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı!

Son dakika... Bursaspor, Yiğit Şengil ile yollarını ayırdı!

Pogba'nın abisi Florentin, Sochaux'la anlaştı

Pogba'nın abisi Florentin, Sochaux'la anlaştı

Werder Bremen - Bayer Leverkusen: 1-4

Werder Bremen - Bayer Leverkusen: 1-4

Erzurumspor'dan açıklama! Bütün testler negatif..

Erzurumspor'dan açıklama! Bütün testler negatif..

Sıradaki Haber