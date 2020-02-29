Edwin Gyasi bu yaz Beşiktaş’ta olacak!

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak gittiği ABD’nin FC Dallas takımında geçiren ve MLS’te top koşturan Gyasi, ardından bonservisini elinde bulunduran CSKA’ya geri döndü. Gana basını, kulübüyle sözleşmesinin tamamlanmasına altı ay kaldığını belirttiği futbolcunun, bir süredir siyah-beyazlılar tarafından izlendiğini duyurdu.

Levski Sofya ile Cska Moskova arasında iki hafta önce oynanan derbi mücadelesinde detaylı olarak gözlem altına alındığı belirtilen yetenekli futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililerin bu karşılaşmada dikkatle takip ettikleri belirtildi.

Yunan ekibi Panathinaikos’un da transfer listesinde bulunduğu ve yeşil-beyazlılar tarafından transfer edilmek istendiği belirtilen futbolcunun, tercihini Kara Kartal’dan yana kullandığı, daha önce beş kez Gana Milli Takımı forması giyen futbolcunun buradaki performansıyla 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda kendisine yer bulmayı umduğuna dikkat çekildi.