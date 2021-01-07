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07.01.2021 - 18:42 | | İSTANBUL (AA) -

Efe Bayram, çalışmalardan memnun

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Bayram, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri için iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Efe Bayram, çalışmalardan memnun
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Efe Bayram, Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, yoğun ve yorucu bir lig etabının ardından tüm oyuncuların en sevdiği milli takım kampında olduklarını belirterek, "On gündür yoğun bir kamp dönemi içindeyiz. Takımda çok enerjik ve güzel bir ortam var." dedi.

Önlerinde çok önemli 4 maç olduğunu vurgulayan Efe, "Bu 4 maçtan da galip gelip hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmak istiyoruz. Amacımız için de çalışmalarımızı çok yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Gençlerle tecrübelilerin bir arada olduğu dinamik bir kadroya sahibiz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve istediğimiz sonuçları elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada milli takım Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek eleme maçlarının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

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