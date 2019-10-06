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06.10.2019 - 19:52 | | AA

Efecan Karaca: "Beşiktaş'ın penaltıya kadar pozisyonu yoktu"

Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca, Beşiktaş'ın yaptıkları hatayı affetmediğini söyledi.

Efecan Karaca: "Beşiktaş'ın penaltıya kadar pozisyonu yoktu"
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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca, Beşiktaş'ın yaptıkları hatayı affetmediğini söyledi.

Maçın ardından basın mensupların açıklamada bulunan Efecan Karaca, "İlk yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın penaltıya kadar pozisyonu yoktu ama bir hatamızda Beşiktaş gibi büyük bir takım affetmedi. Penaltıdan sonra risk almamız gerekti, risk alınca da ikinci golü kalemizde gördük. İlk mağlubiyetimizi aldık. İyi gidiyorduk ve hala da lideriz. Artık bu maçı unutup milli arayı iyi değerlendirmemiz lazım. Sonra da Rizespor maçına odaklanmalıyız." diye konuştu. 

Atiba Hutchinson'ın penaltı pozisyonundan bahseden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu, "İzleyen arkadaşlar pozisyona penaltı diyor ama saha içinde çok gözükmedi. Hakem kararı için yorum yapmak istemiyorum, sonuçta onlar daha iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezonki performansları ile ilgili konuşan Efecan Karaca, "Bu sene defans yönümüzü daha çok geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Daha çok kapatıyoruz. Hücum gücümüzü zateniyi Bunu defansa da yansıttık. Günümüzde iki yönlü oynamak en önemlisi Bunu da yapınca başarı geliyor." ifadelerini kullandı. 

29 yaşındaki futbolcu milli maçlar ile ilgili olarak ise "Arnavutluk ve Fransa ile zorlu maçlarımız var. Öncelikle Arnavutluk maçını kazanıp Şenol hocamızın dediği gibi Fransa maçıyla final oynamak istiyoruz." dedi.

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