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27.04.2020 - 16:50 | | ANTALYA (İHA) -

Efecan Karaca, ikinci kez baba oldu

Aytemiz Alanyaspor Kaptanı Efecan Karaca ikinci kez baba oldu.

Efecan Karaca, ikinci kez baba oldu

Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı futbolcunun eşi Tuğba Karaca, Alanya Anadolu Hastanesi'nde bu sabah bir kız bebek dünyaya getirdi. Karaca çifti bebeğe Derin adını verdi.

Kulüp de resmi internet sitesinden, "Efecan ve Tuğba Karaca çiftini tebrik eder, minik Derin'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz" açıklamasında bulundu.

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