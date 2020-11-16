Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri Efecan Karaca'ya doğum günü
16.11.2020 - 15:27 | | AA

Efecan Karaca'ya doğum günü

Milli futbolcu Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı.

Efecan Karaca'ya doğum günü
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kutlamada konuşan Efecan, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını belirtti.

Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz'ın elinden yiyen Efecan, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Efecan Karacaya doğum günü

 

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 sezonuna yaptığı harika başlangıç
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var'
    'İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var'
  2. 'Yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz'
    'Yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz'
  3. Macaristan maçında 4 oyuncu yok!
    Macaristan maçında 4 oyuncu yok!
  4. Türkiye - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Kosova U21 maçı hangi kanalda?
    Türkiye - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Kosova U21 maçı hangi kanalda?
  5. Başkan Çetin'den Prosinecki açıklaması
    Başkan Çetin'den Prosinecki açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursaspor, 20 yaşın altında 11 futbolcusuna şans verdi

Bursaspor, 20 yaşın altında 11 futbolcusuna şans verdi

Efecan Karaca'ya doğum günü

Efecan Karaca'ya doğum günü

Son dakika | Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber!

Son dakika | Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber!

Sultanlar Ligi’nde 17. hafta heyecanı

Sultanlar Ligi’nde 17. hafta heyecanı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet