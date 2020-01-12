Efecan ve Ceyhun'dan şampiyonluk açıklaması

Efecan seninle başlayalım. Sezona iyi bir başlangıç yaptınız. Biraz duraklama dönemi oldu ama son haftalarda toparladınız. İkinci yarı nasıl geçecek, nasıl bir hazırlık dönemi yaşıyorsunuz?

Dediğiniz gibi ilk 4 hafta 4’te 4 ile 12 puan sonrasında duraklama dönemi diyemez ama şanssızlıklar oldu. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Kalemize gelen toplardan da iki pozisyondan birisi gol olunca bizim için şanssız geçti ama son 2 haftada aldığımız galibiyetlerle 29 puana ulaştık. Şimdi güzel bir kamp dönemimiz var. Bu sene otelimizde değişiklik yaptık. Normalde hep Alanya’da yapardık ama bu sefer Belek’e geldik. Çok güzel bir ortamımız var. Takım birbirini tanıyan bir takım. Arkadaşlık ortamı iyi. Her şey güzel gidiyor ve ikinci yarıya hazırlanıyoruz.

Ceyhun sen neler söyleyeceksin?

Efecan’ın dediği gibi iyi bir ilk yarı geçirdik. Hem yazın hem de şimdi iyi kamp dönemleri geçiriyoruz. Eksiğimiz de yok gibi. Lokman ile Juanfran vardı ve onlar da yavaş yavaş aramıza dönecekler. İyi bir takımdık ve yeni transferle birlikte daha da iyi bir takım olduk. Bunu da sahaya yansıtıyoruz çünkü hepimiz saha dışında da iyi anlaşıyoruz. Bir takım için bu da önemli. İyi bir hava yakaladık ve inşallah ikinci yarı da devam ettiririz.

Sivasspor bir sürpriz gerçekleştirdi. Oynadıkları futbolla bulundukları yeri de hak ediyorlar zaten. 37 puanla liderler. Bursaspor’un yaptığı gibi Anadolu’dan bir devrim gerçekleştirebilirler mi? Seninle başlayalım Efecan. Sivasspor veya bir Anadolu takımının şampiyon olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun?

Sivasspor gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladı. Hepsini tebrik ediyorum. Çok iyi oynuyorlar ve hak ederek 37 puandalar. Gönül ister ki Anadolu’dan bir şampiyon daha çıksın. Bu, Anadolu takımlarını daha da iştahlandırır diye düşünüyorum. Zor ama neden olmasın. İnşallah biz de ikinci yarıda 29 puanın üzerinde alırsak, 60 puan yapabilirsek UEFA Avrupa Ligi’ne gidebiliriz ve umarım bu hedefi gerçekleştirebiliriz. Biz de bu hedefte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Alanyaspor oyuncuyuz ama Sivasspor’a da başarılar diliyorum. Biz inşallah onlardan daha fazla puan toplarız.

Ceyhun Sivasspor şampiyon olabilir mi sence?

Olabilir tabi. İyi bir hava yakaladılar, iyi bir takım. Sonuçta önlerinde her takımın olduğu gibi 17 maç var. İkinci yarılar geçmiş yıllara göre daha zor geçiyor. Şampiyon olabilmek için ilk yarıda yakaladıkları gibi bir galibiyet serisi yakalamak lazım. Bunu ilk yarıda başardılar. Tabi ki herkes bir Anadolu takımı şampiyon olsun ister. İnşallah bize de bir gün nasip olur. Artık büyük takımlar ligde eskisi gibi yılda 2-3 maç mağlup olmuyorlar. Onlarda da bu rakam yukarı çıktı. Lig artık kolay değil ve Anadolu takımları için bu bir fırsat.

Erol Bulut’u soracağım Efecan. Erol Hoca ile iletişimin nasıl? Bir Başakşehir performansı vardı Abdullah Avcı ile birlikte, ardından Yeni Malatyaspor şimdiyse Alanyaspor… Çok donanımlı bir hoca. Aranız nasıl Erol Hoca ile.

Ben Erol Hoca’yı 8 sene evvel Kartalspor’dan tanıyorum. Orada yardımcı hocalık yapıyordu. Çok düzgün karakterli ve taktik anlamında da çok üst düzeyde diyebilirim. Kendini her anlamda geliştiren bir kişi. Bu da sahaya yansıyor. Alanyaspor ilk defa birinci devrede 29 puan yaptı. Bu anlamda Erol Hoca gerçekten iyi bir teknik direktör. İnşallah ikinci yarıda daha iyi puan toplarız. 31 puan toplarsak 60 puan yapıyor bu benim kendi hedefim. Takıma ve hocaya güveniyorum. Daha toplu ve kompakt bir oyunumuz var. Alanyaspor eskiden daha dağınık 4 atıp 3 yiyen bir takımdı. Şimdi daha kompakt oynayan, daha sistemli oynayan bir takım. Biliyorsunu Galatasaray’dan sonra en az gol yiyen ikinci takımız. Gol yollarında da gayet etkiliyiz. En çok gol atan ilk 5 takım arasındayız. Bu bağlamda Erol Bulut’un iyi teknik direktör olduğunu istatistikler de gösteriyor diyebilirim.

Sen Erol Bulut için neler söylemek istersin Ceyhun?

Röportaja gelmeden evvel hocamızla beraber yemekten sonra çay içiyorduk. Gerçekten bir hoca değil arkadaş gibi davranıyor bizlere. Bu da futbolcu için önemli. Hocaya söylemek istediklerini rahat ifade edebiliyor. Futbola gelirsek gerçekten iyi hoca. Ekibi de çok sağlam ve bu da bize yansıyor. Analiz olsun, idmanlar olsun, taktik olsun bunlar bize iyi anlamda yansıyor. Biz de onun isteklerini maçta sahaya yansıtmak istiyoruz tabi ki. Dediğim gibi hepimiz mutluyuz şu an.

Efecan Türkiye’den kendine idol aldığın bir futbolcu muhakkak vardır. Daha evvel Okan Buruk ile ilgili açıklamaların olmuştu.

Eskiden Okan Hocaydı dediğim gibi. Hem fizik olarak hem oyun tarzım ona benzediği için demiştim eskiden. Şimdiyse idol aldığım demeyelim ama beğendiğim 3 futbolcu Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Vedat Muriç.

Ceyhun senin futbola başlarken idol aldığın veya şu an oynayan bir isim var mı ve Türkiye’de oynayan en beğendiğin 3 futbolcu desek kimleri sayarsın?

Eskiden babam hep Appiah ile Mehmet Aurelio’yu izlememi isterdi çünkü onlar orta sahada hem mevki olarak aynı olduğum için örnek alınacak futbolculardı. Babam hep onların maçlarını izlememi tavsiye ederdi. Onları çok beğeniyordu. Şimdi Emre Belözoğlu diyebilirim. Onun haricinde Türkiye Ligi’nden İrfan Can iyi bir çıkış yakaladı. Yine Avrupa’ya giden Cengiz Ünder var. Merih kardeşimiz de Juventus’ta formayı aldı ve inşallah bırakmayacak. Kendisiyle çok gurur duyuyoruz. Onlar oynadıkça biz de mutlu oluyoruz.

Sen Merih için neler söyleyeceksin Efecan? Takım arkadaşınızdı sizin ve çok iyi bir performans yakaladı.

Merih gerçekten inanılmaz karakterli, düzgün ve çalışkan bir çocuk. Buraya ilk geldiğinde 4-5 maç oynamamıştı ama çok çalışıyordu. Allah da kalbine göre veriyor. Çok çalıştı ve formayı kaptı. O dönem Sergen Hoca da ona çok güvendi. O da hocayı hiç yanıltmadı. Hatta hocanın bir açıklaması vardı. Sassuolo’ya gittiğinde milli takımın 10 sene stoper aramasına ihtiyaç yok demişti. Hocanın dedikleri de çıktı gerçekten. İnanılmaz bir karakter diyebilirim. Ceyhun’un da dediği gibi Juventus’ta formayı aldı ve inşallah formayı da bırakmaz. Çok inançlı ve inatçı bir çocuk bu yüzden onunla gurur duyuyoruz.

Türkiye’de yabancı sınırı tartışılıyor. Düşsün mü artsın mı tartışmaları var ama size baktığımızda takımın değişmez iki oyuncusu ve yerli oyuncusu konumundasınız. Yabancı sınırlaması ve yabancı oyuncu konusunda neler söyleyeceksiniz?

Ceyhun: Ben bu konuya aslında çok fazla takılmıyorum çünkü bir futbolcu olarak fazla önemsemiyorum. Ben kendi işime bakıyorum her zaman. Buna inanıyorum çünkü iyi olduğun sürece bir teknik direktör o futbolcudan vazgeçmez. Zaten çalıştığın ve elinden geleni yaptığın sürece hoca bunu görür ve karşılıksız bırakmaz.

Efecan sen neler söyleyeceksin? Takımda değişmez isimlerden birisin. Yabancı oyuncular gelse de seni kesemiyor. Burada önemli olan nitelik mi diyorsun?

Ceyhun’un dediklerine tabi ki katılıyorum. Ama bize bunu yargılamak düşmez. Büyüklerimiz böyle bir karar vermiş biz de bu karara uymak zorundayız. Biz futbolcuyuz, bu kural olsa da olmasa çalışmakla yükümlüyüz. En iyisini yapmakla ve ekstra çalışmakla yükümlüyüz. Ceyhun’un dediği gibi çalışan ve iyi bir oyuncuysan hiçbir hoca bindiği dalı kesmez. Zaten bu kural olsa da olmasa da en iyisini yapmakla yükümlüyüz çünkü Süper Lig’de oynuyorsunuz. En üst seviyede oynadığınız için ekstra çalışmanız lazım o yüzden bu kural fazla olsa da olur olmasa olur.

Milli takım çok iyi bir ivme yakaladı. Euro 2020 var ve sen de kadrodasın. Euro 2020 herkesi heyecanlandırıyor. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Gruptaki takımlar da belli oldu. Şenol Hoca ile yeni bir düzen, yeni bir sayfa. Herkesin arkasında olduğu bir milli takım var. Senin de içinde bulunduğun jenerasyon orada bir sürpriz gerçekleştirebilir mi?

Efecan: Sürpriz demeyelim bir buna. Orada gerçekten o kadar düzgün, karakterli bir aile ortamı var ki Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının tüm kamplarında olduğum için biliyorum. Eskisini bilemem ama benim gittiğim 5 kampta inanılmaz bir aile ortamı vardı. Yemekten sonra 20 kişi çay içiyorduk, konuşup eğleniyorduk. Her şey vardı. Birlik beraberlik var, o inanç var. Zaten takım olarak tüm 80 milyona bu inancı yansıttık. Oynayan, oynamayan kadroda olan, olmayan herkesin tek bir amaç uğrunda, Avrupa Şampiyonası’nda gitme uğrunda kalbi, gönlü birdi. Bunu da çok şükür gerçekleştirdik. İtalya, Galler ve İsviçre’nin olduğu gruptan çıkmamız hiç sürpriz olmaz. Lider bile çıkabiliriz çünkü o oyuncu kaliteli bizde var. O yüzden ben iyi bir başarı yakalayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Her zaman da inandım. Onlar da inandığı için bu başarı geldi. İnşallah orada başarılı bir Türkiye izlettiririz.

Sen neler söyleyeceksin Ceyhun?

Efecan zaten milli takımdan döndüğünde oradaki havayı anlatıyor. Biz dışarıdan bir taraftar olarak bunu hissediyoruz. Bize de dışarıdan bu güzel ekibi desteklemek düşer. Efecan’ın orada olması da bizim için ayrı bir mutluluk. 2020 inşallah Türkiye adına çok güzel bir yıl olur ve başarılı bir turnuva geçiririz.

5 soru 5 cevaplık bir seri yapacağız. Önce seninle başlayalım Efecan. Barcelona mı Real Madrid mi?

Efecan: Ben Barçacıyım, Barcelonacıyım.

Messi mi Ronaldo mu?

Efecan: Tartışmasız Messi.

Manchester City mi Liverpool mu?

Efecan: Şu anda Liverpool. Aslında gönlümdeki City. Guardiola’nın inanılmaz pas oyunu.

Guardiola-Klopp-Mourinho?

Efecan: Guardiola.

Ceyhun ile devam edelim. Ceyhun Barcelona mı Real Madrid mi?

Real Madrid.

Ronaldo mu Messi mi?

Ronaldo.

Klopp-Guardiola-Mourinho?

Klopp.

Peki, bir de şöyle yapalım. Sana göre takımın en şık oyuncusu kim Efecan?

Ceyhun Gülselam. Quality ya. Gerçekten öyle. Uzun boylu olduğu için her şey yakışıyor. Bir de Kaan Kanak.

Takımın en çalışkan oyuncusu kim?

Efecan: Takımın en çalışkanı Kaan diyebilirim. Gerçekten baya çalışıyor. Bir de Siopis diyebilirim.

Son olarak takımın en cimri oyuncusu kim Efecan?

Efecan: Junior Fernandes’tir. Daha hiçbir şeyini görmedim. 3.5-4 yıldır hiçbir şeyini görmedim.

Efecan’a göre takımda en iyi giyinen senmişsin. Sence en iyi giyenen kim?

Ceyhun: Bence Kaan Kanak. Modaya önem veren bir kişi.

Sana göre takımın en tembel oyuncusu kim Ceyhun?

Ceyhun: Antrenmanlarda GPS taktığımız için kaytarma şansın yok. Dolayısıyla tembel oyuncumuz yok bu yıl.

Peki, takımın en bonkörü kim o zaman? Cimrisi Fernandes’ti.

Efecan: Bence Ceyhun. Avusturya’ya gittiğimizde Euroları dağıtmıştı. Dışarı yemeğe gittiğimizde hep o öder.

O zaman şöyle kapatalım. İlk yarının size göre en iyi 11’i...

Ceyhun ve Efecan:

Muslera

Caiçara-Wellington-Caner(Serdar Aziz)-Caner Erkin(Novak)

Atiba-Ozan Tufan

Emre Kılınç-Nwakaeme

Vedat Muriç-Cisse