Efeler Ligi misli.com’da

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, Axa Sigorta Efeler Ligi’nin resmi dijital yayıncısı oldu. Türk sporuna hem kulüpler hem federasyonlar nezdinde verdiği destek ile öne çıkan Misli.com, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi isim sponsorluğu ile ülkenin uluslararası alanda en başarılı spor dallarından birinin gelişimini desteklerken, şimdi de AXA Sigorta Efeler Ligi resmi dijital yayıncısı olarak voleybolun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Artık resmi yayın kuruluşu tarafından televizyonda yayınlanan maçlarla birlikte yayınlanmayan Axa Sigorta Efeler Ligi müsabakaları da artık Misli.com mobil ve web TV üzerinden canlı izlenebilecek. Voleybolseverler bu büyük heyecanı hem canlı izle hem canlı oyna seçeneğiyle sadece misli.com’da yaşayacak.