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20.10.2020 - 10:15 | | İSTANBUL (AA) -

Efeler Ligi'nde 10. hafta yarın başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yarın 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Efeler Ligi'nde 10. hafta yarın başlıyor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yarın 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Spor Toto-Halkbank (Başkent)

15.00 Altekma-İnegöl Belediyespor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 Sorgun Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Sorgun)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)

17.30 Tokat Belediye Plevne-Haliliye Belediyespor (Ali Yücel)

19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

Not: Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Efeler Liginde 10. hafta yarın başlıyor

 

 

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