20.10.2020 - 10:15 | | İSTANBUL (AA) -
Efeler Ligi'nde 10. hafta yarın başlıyor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yarın 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yarın 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Spor Toto-Halkbank (Başkent)
15.00 Altekma-İnegöl Belediyespor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Sorgun)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)
17.30 Tokat Belediye Plevne-Haliliye Belediyespor (Ali Yücel)
19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
Not: Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.