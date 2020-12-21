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21.12.2020 - 10:48 | | İSTANBUL (AA) -

Efeler Ligi'nde 23. haftanın programı

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Efeler Ligi'nde 23. haftanın programı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23. haftanın  perdesi, yarın oynanacak 2 müsabakayla açılacak. 

Haftanın açılış maçında Halkbank, saat 14.00'te Tokat Belediye  Plevne'yi konuk edecek. Günün diğer mücadelesinde ise Arkas Spor, saat 19.00'da  lider Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde  haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (Başkent)

19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor  Kompleksi)

23 Aralık Çarşamba:

12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek Vestel)

13.00 Ziraat Bankkart-Solhanspor (Başkent)

15.00 Haliliye Belediyespor-Sorgun Belediyespor (11 Nisan)

15.30 Spor Toto-Altekma (Başkent)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr.  Veysel Eroğlu)

16.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

Efeler Liginde 23. haftanın programı

 

  

 

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