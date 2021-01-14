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14.01.2021 - 07:00 |

Efeler'den dev adım!

C Grubu’na 3-0’lık Bosna Hersek galibiyetiyle hızlı bir giriş yapan ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya karşısında da hata yapmadı. Milliler, Adis, Burutay ve Arslan’ın etkili oyunuyla sonuca giderken zirvenin favorisi olduğunu gösterdi, alkışı hak etti

Efeler'den dev adım!
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ERKAN AYRAÇ

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, C Grubu’nda Kuzey Makedonya’yı 3-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

Milliler, Burutay’ın etkili servisleri ve Yiğit’in sayılarıyla ilk sette skoru bir anda 4-0’a getirdi. Kuzey Makedonya’nın 4 sayısından üçü bizim hatamızdan gelse de ay-yıldızlılar farkı korudu. Millilerin, skor üretmesinin yanında rakibin servisteki başarısızlığı skorun 14-7 olmasını sağladı. Kuzey Makedonya geri dönüş için iki molasını da erken kullansa da Efeler buna izin vermedi seti 25-16 galip tamamladı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başlarken, rakibimiz skoru 7-4 yaparak ilk kez üç farklı öne geçti. Skor 10-6’ya gelince milliler maçta ilk molasını aldı. Dönüşte de hücumdaki üretkenliğini yakalayamayan Türkiye farkın sekize yükselmesine engel olamadı. Ay-yıldızlılar Metin’in oyuna girişiyle sayılar alsa da bu geri dönüşe yetmedi, Kuzey Makedonya seti 25-18 aldı.
Üçüncü sette Türkiye rüzgârı geri döndü. Burutay’ın servis turunda seri yakalayan milliler 3-0’ı yakaladı. Setin devamında ay-yıldızlılar farkı koruyunca rakip son molasını aldı. Dönüşte de Efeler’in üstünlüğü devam etti, seti de 25-18 kazanarak durumu 2-1’e getirdik.

Maçı daha fazla uzatmak istemeyen milliler dördüncü sette de öne çıkmayı başardı. Adis, Burutay’ın sayıları, Arslan’ın servisleriyle üstünlüğü ele alan ay-yıldızlılar skoru 12-5’e getirdi. Her oyunda farkı biraz daha artıran ve rakibin hücumlarını iyi savunan Türkiye, seti 25-12, maçı da 3-1 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Efelerden dev adım

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