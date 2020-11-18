Efes 'Panzer'e çarptı: 71-74

ÜMİT AVCI

THY Euroleague’in 9. haftasında 8. maçını oynayan Anadolu Efes, Sinan Erdem’de konuk ettiği Bayern Münih’e son çeyrekte boyun eğdi: 71-74

Maça Larkin-Micic ikilisiyle başlayan temsilcimiz, rakibin fizik üstünlüğünü ribaunt konsantrasyonu ve Anderson’ın iyi oyunuyla kullanmasına izin vermedi, hücumda da Larkin hem skor katkısı hem de Pleiss’e yaptığı servislerle 10-3 üstünlüğü yakaladı. Ancak 3’te 3 üç sayı ile maça giren konuk takım mücadeleye ortak olup öne geçse de çeyrek sonunda Larkin’den gelen 3 serbest atış, ilk çeyreğin 23-22 Efes lehine bitmesini sağladı.



2. çeyrekte 4.5 dakika skor bulamayan Efes, Dedovic-Zipser ikilisinden gelen 10-0’lık seriyle geriye düşse de Simon ve Micic ile 9’a çıkan farkı 1’e indirmeyi başardı ancak hücum ribauntlarındaki etkisini artıran Bayern, devreyi 42-37 üstün tamamladı.



İkinci yarının başında bulduğu üç sayı isabetleriyle 7’ye çıkan farkı eriten Efes, Pleiss’ı boyalı alanda çok iyi kullanmaya başladı, kontrolü ele geçirip, 3. çeyrek sonunda farkı 57-50 ile 7 sayıya çıkardı.



Son periyot başında 10 farkı da yakaladı Efes ama o andan itibaren Almanlar, Reynolds ile boyalı alanı çok iyi kapamayı başardı. İkili oyun savunmasını kusursuz yapan rakibine karşı sakat sakat sahaya çıkan Simon’la etkili olamazken, Larkin-Micic ikilisinin de kritik hatalarıyla rakibe geri dönüş şansı tanıdı Efes ve son çeyrekleri iyi oynayan Bayern Münih de bu fırsatı kullandı. Son anlarda Larkin ile kazanmaya çalışsa da yıldız oyuncunun da tam anlamıyla ritmini bulamadığı göze battı, Bayern, Fenerbahçe Beko’dan sonra Efes’i de İstanbul’da geriden gelip yıkmayı başardı.