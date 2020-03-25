Efsane futbolcu Clive Allen corona virüse yakalandığını duyurdu

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın efsane futbolcusu Clive Allen corona virüse yakalandığını duyurdu. Allen, "Sadece klasik semptomlar vardı. Yüksek ateş vardı ama ben grip oldum zannediyordum." dedi.

Allen açıklamasında şunları söyledi;

"İki üç gün bekledim. Grip olduğumu sandım ve geçeceğini düşündüm. Üç gün sonra kendimi hiç iyi hissetmedim. Baş ağrısı ve yüksek ateş beni bitiriyordu. Ardından kuru öksürük oluştu. Sağlık ekipleri geldi ve corona virüs testi uyguladılar. 5 gün sonra test sonuçlarımın pozitif olduğunu söylediler. Bu olay 9 Mart tarihinde yaşandı ve o günden beri karantinadayım. Evden dışarı çıkmıyorum. Karantinada kalmaya devam edeceğim.