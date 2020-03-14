EFSANE GERİ DÖNDÜ…

Milliyet ailesi olarak yine sevinçli bir telaş içindeyiz. Milliyet Spor'un önemini, kalitesini, sosyal ve sportif değerini, bu gazeteyi 70 yıldır elinden bırakmayan gerçek sahipleri; siz değerli okurlarımız en az bizim kadar bilmektesiniz. Sizin güveniniz ve yılmaz desteğiniz bizi yıllardır daha titiz, daha dikkatli olmaya teşvik etmekte, omuzlarımızdaki artan sorumluluğu keyifle taşımamıza neden olmaktadır. Bu markanın “Bir numara” olması hem sizlerin, hem de bizlerin değişmez alın yazısıdır.

İşte yıllar önce spor haberlerini son sayfaya taşıyarak bir devrime imza atan ve Milliyet'e arka kapaktan başlama alışkanlığını aşılayan Namık Sevik'in hayat verdiği o efsane günler geri dönüyor... Tarih yeniden canlanıyor, spor sayfası özlediğiniz yerine kavuşuyor...

Milliyet Spor, Tayfun Bayındır yönetiminde kalitesinden ödün vermeden, taraflı tarafsız herkesin güvenini kazanmış Attila Gökçe, Şansal Büyüka, Ercan Güven, Bilal Meşe, Cemal Ersen, Osman Şenher, Aksal Yavuz, Ediz Sırapınar, Mustafa Anıklı, Levent Kalkan'dan oluşan güçlü yazar ordusu ve Serdar Sarıdağ, Nevzat Dindar, Senad Ok, Celal Umut Eren gibi deneyimli muhabir kadrosu ile spor tutkunlarının huzuruna çıkmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyor...